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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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23.09.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag tiefer

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 215,40 CHF.

Helvetia Baloise
217.03 CHF -1.96%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 215,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie gab in der Spitze bis auf 215,40 CHF nach. Bei 220,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28'595 Helvetia Baloise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,78 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Helvetia Gruppe
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