Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 218,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 219,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,00 CHF. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 3'177 Aktien.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 3,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,20 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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