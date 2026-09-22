Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gibt am Dienstagvormittag ab

Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 218,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'762 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,80 CHF ab. Bei 218,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'646 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,85 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,19 CHF belaufen.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 23.09.2027 dürfte Helvetia Baloise die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,72 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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