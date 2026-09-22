Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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22.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 220,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 220,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 222,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 218,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 68'498 Helvetia Baloise-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,86 Prozent.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,19 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. Am 23.09.2027 wird Helvetia Baloise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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