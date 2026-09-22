Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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22.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 221,80 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 221,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'850 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 221,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 218,60 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'538 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 23.09.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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