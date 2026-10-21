Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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21.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Mittwochvormittag ins Plus
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 215,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 215,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'368 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 215,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'009 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 14,94 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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