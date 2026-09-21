Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise tendiert am Vormittag schwächer

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 220,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. In der Spitze fiel die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 220,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'299 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 17.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 2,74 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 20,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 23.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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