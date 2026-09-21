Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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21.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 221,00 CHF abwärts.
Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 221,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'763 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,20 CHF ab. Bei 221,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'392 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,53 Prozent. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 17,01 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,19 CHF.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 23.09.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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