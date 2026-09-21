Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 219,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'748 Punkten realisiert. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 219,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,00 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'965 Stück gehandelt.

Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 19,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 23.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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