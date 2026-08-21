Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise steigt am Vormittag

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 210,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 210,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 209,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 3'706 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 225,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 14,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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