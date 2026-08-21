Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagmittag höher

Um 12:28 Uhr wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 209,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 210,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 209,00 CHF. Zuletzt wechselten 13'930 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 7,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 12,25 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,50 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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