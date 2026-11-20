Die Helvetia Baloise-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 220,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 220,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 220,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'294 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 231,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 5,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,20 CHF ausgeschüttet werden.

Helvetia Baloise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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