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20.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 219,00 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 219,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 217,00 CHF. Bei 220,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 26'183 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 231,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,48 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,20 CHF ausgeschüttet werden.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 20.11.2026
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