Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 218,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'609 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,00 CHF ab. Bei 220,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Helvetia Baloise-Aktie belief sich zuletzt auf 17'380 Aktien.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 16,18 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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