Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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20.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagvormittag kaum verändert
Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Helvetia Baloise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 212,20 CHF.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Helvetia Baloise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 212,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'271 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 212,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 211,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 211,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'814 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 15,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,77 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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