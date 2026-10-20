Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 213,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 214,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,80 CHF. Bisher wurden heute 28'255 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Mit Abgaben von 14,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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