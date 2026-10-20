Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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20.10.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 213,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 213,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 214,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,80 CHF. Bisher wurden heute 28'255 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Mit Abgaben von 14,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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