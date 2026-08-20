Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 211,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 210,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'031 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 15,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.

Voraussichtlich am 17.09.2026 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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