Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 211,00 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 211,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 210,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 211,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'031 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 15,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.
Voraussichtlich am 17.09.2026 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,50 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.