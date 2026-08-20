Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 209,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'130 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 208,20 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 211,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'283 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 225,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 7,24 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,50 CHF belaufen.

Am 17.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,50 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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