Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verliert am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 209,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 209,40 CHF. Mit einem Wert von 211,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'914 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,42 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,50 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Am 17.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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