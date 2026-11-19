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19.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Mit einem Wert von 222,00 CHF bewegte sich die Helvetia Baloise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 222,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'953 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 222,20 CHF. Die Helvetia Baloise-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 221,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'788 Helvetia Baloise-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,00 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,05 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,39 Prozent.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.
Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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