Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 222,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'953 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 222,20 CHF. Die Helvetia Baloise-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 221,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'788 Helvetia Baloise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,00 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,05 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,39 Prozent.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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