Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 221,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 219,40 CHF ein. Bei 221,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 27'956 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 4,52 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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