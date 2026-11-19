|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 221,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 221,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 219,40 CHF ein. Bei 221,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 27'956 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 4,52 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise (AWP)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Helvetia Baloise am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.