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19.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 221,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 221,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 220,80 CHF. Bei 221,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 13'463 Stück.
Bei einem Wert von 231,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 4,52 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 19.11.2026
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