Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise stabilisiert sich am Montagvormittag

Die Helvetia Baloise-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 209,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten tendiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,00 CHF zu. Bei 209,20 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,40 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'658 Stück gehandelt.

Am 17.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 8,01 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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