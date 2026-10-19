Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'214 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 210,80 CHF. Mit einem Wert von 209,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 25'100 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Bei 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,50 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 14,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,20 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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