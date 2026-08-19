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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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19.08.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 216,20 CHF.

Helvetia Baloise
215.21 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 216,20 CHF zeigte sich die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'186 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 217,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 214,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'972 Helvetia Baloise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 CHF erreichte der Titel am 22.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 3,91 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 15,17 Prozent sinken.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,50 CHF aus.

Helvetia Baloise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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