Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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19.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 212,20 CHF.
Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 212,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 212,20 CHF. Bei 214,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 41'507 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 5,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 13,57 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.09.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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