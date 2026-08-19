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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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19.08.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Kurseinbussen

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 214,80 CHF.

Helvetia Baloise
211.24 CHF -2.10%
Kaufen Verkaufen

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 214,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 214,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'309 Helvetia Baloise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 CHF erreichte der Titel am 22.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 4,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 17,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,50 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.09.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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