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18.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 223,40 CHF abwärts.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 223,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 223,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 225,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'976 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 231,00 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 3,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 17,91 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 18.11.2026
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