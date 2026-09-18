Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Helvetia Baloise-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 222,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'675 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 221,60 CHF. Mit einem Wert von 223,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'076 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,07 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 17,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,18 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Helvetia Baloise rechnen Experten am 23.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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