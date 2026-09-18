Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 222,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 222,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'675 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 221,60 CHF. Mit einem Wert von 223,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'076 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,07 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 17,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,18 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Helvetia Baloise rechnen Experten am 23.09.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,58 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Helvetia Baloise-Aktie: Fokus auf Gewinn und Umsetzung der Fusion
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise springt am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SLI aktuell: SLI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.