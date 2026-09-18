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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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18.09.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 221,20 CHF.

Helvetia Baloise
220.43 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 221,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 218,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 102'354 Stück.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 2,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,18 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 23.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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