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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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18.09.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Helvetia Baloise-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 220,20 CHF.

Helvetia Baloise
220.43 CHF -1.98%
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Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 220,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'708 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,20 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 71'461 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 2,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Abschläge von 16,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,18 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Helvetia Baloise-Anleger Experten zufolge am 23.09.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,58 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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