Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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18.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagvormittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 215,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 215,80 CHF bewegte sich die Helvetia Baloise-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'176 Punkten notiert. Bei 216,40 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 215,60 CHF. Mit einem Wert von 215,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'610 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,26 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 17,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 CHF.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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