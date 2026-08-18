Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 217,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 217,20 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23'697 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Abschläge von 15,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,50 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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