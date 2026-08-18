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18.08.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag nahezu unverändert

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagmittag nahezu unverändert

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zum Vortag unverändert notierte die Helvetia Baloise-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 215,80 CHF.

Helvetia Baloise
215.27 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 215,80 CHF bewegte sich die Helvetia Baloise-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 216,40 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 214,80 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,80 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'845 Stück gehandelt.

Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 15,01 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,50 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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