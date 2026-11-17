Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 228,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'277 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 227,40 CHF. Bei 228,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'653 Stück gehandelt.

Bei 231,00 CHF markierte der Titel am 13.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 1,32 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 19,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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