|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 228,00 CHF abwärts.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 228,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'277 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 227,40 CHF. Bei 228,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'653 Stück gehandelt.
Bei 231,00 CHF markierte der Titel am 13.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 1,32 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 19,56 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Black Friday shoppers beware: online shopping fraud is Switzerland’s most common cyber risk (EQS Group)
|
16.11.26
|Black-Friday-Shopper aufgepasst: Online-Betrug beim Einkaufen ist das häufigste Cyberrisiko der Schweiz (EQS Group)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.