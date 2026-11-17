Um 16:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 226,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'128 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Helvetia Baloise-Aktie ging bis auf 225,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 228,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 28'463 Stück.

Am 13.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 18,85 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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