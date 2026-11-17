Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 227,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 227,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 228,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'227 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,00 CHF) erklomm das Papier am 13.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 1,65 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 23,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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