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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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17.09.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteuert sich am Vormittag

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verteuert sich am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 221,60 CHF.

Helvetia Baloise
224.74 CHF 5.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,6 Prozent auf 221,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'623 Punkten liegt. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 222,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,20 CHF. Zuletzt wechselten 40'223 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 20,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,21 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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