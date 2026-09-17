Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise springt am Donnerstagnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 225,60 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 225,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'702 Punkten tendiert. Bei 226,60 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 165'797 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 18,71 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,21 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,40 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie: Fokus auf Gewinn und Umsetzung der Fusion
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise springt am Donnerstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SLI aktuell: SLI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SIX-Handel: SLI am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Helvetia Baloise nach starken Halbjahreszahlen gesucht (AWP)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Helvetia Baloise am 17.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: US-Börsen letztlich mit Gewinnen -- SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street waren ebenfalls steigende Kurse zu sehen. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.