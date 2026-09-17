Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise springt am Donnerstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 225,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'702 Punkten tendiert. Bei 226,60 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 165'797 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 18,71 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,21 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,40 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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