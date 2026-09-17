Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf grünem Terrain

Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 223,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'608 Punkten notiert. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 223,40 CHF zu. Bei 217,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94'609 Helvetia Baloise-Aktien.

Am 22.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 21,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,21 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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