Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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17.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag stabil
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Bei der Helvetia Baloise-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 215,40 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 215,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'298 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,60 CHF. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 214,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 3'003 Stück.
Bei einem Wert von 225,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.09.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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