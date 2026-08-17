Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 216,80 CHF. Mit einem Wert von 214,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 27'903 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 3,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,50 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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