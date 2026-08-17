Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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17.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 216,60 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 216,80 CHF. Mit einem Wert von 214,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 27'903 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 22.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 3,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,50 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,50 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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