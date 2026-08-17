Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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17.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag stabil
Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 215,40 CHF zeigte sich die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Helvetia Baloise-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 215,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'240 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 216,20 CHF. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 214,20 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,20 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'489 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 225,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,50 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 17.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,50 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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