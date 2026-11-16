Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zieht am Vormittag an

Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 231,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 231,00 CHF. Bei 230,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 4'468 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2026 auf bis zu 231,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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