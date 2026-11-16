Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 229,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'400 Punkten notiert. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 229,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,20 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'762 Stück gehandelt.

Bei 231,00 CHF markierte der Titel am 13.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 0,61 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 20,12 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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