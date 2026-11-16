Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen

Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 229,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 229,20 CHF. Bei 230,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 21'534 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 19,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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