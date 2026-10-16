Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 208,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 208,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 208,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'452 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 8,94 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 11,83 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,20 CHF.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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