Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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16.10.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Helvetia Baloise-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 210,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten tendiert. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,40 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'335 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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