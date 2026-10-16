Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 209,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'259 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 209,80 CHF zu. Bei 208,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'587 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Helvetia Baloise-Aktie 8,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 14,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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