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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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16.09.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Aufwind

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 212,60 CHF nach oben.

Helvetia Baloise
213.15 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 212,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'487 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 213,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'638 Helvetia Baloise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 CHF) erklomm das Papier am 22.04.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 5,51 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,73 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,21 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 17.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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